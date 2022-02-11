ru ua
Пт, 11 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Заробили" 2 млн гривень. У Кіровоградській області сімейні лікарі продавали COVID-сертифікати

Новость на русском →
Кіровоградська область, П'ятниця 11 лютого 2022 11:35
"Заробили" 2 млн гривень. У Кіровоградській області сімейні лікарі продавали COVID-сертифікати Фото: СБУ викрила чергову схему підробки COVID-сертифікатів (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Співробітники Служби безпеки викрили сімейних лікарів з Кіровоградської області, які підробляли COVID-сертифікати. Шахраї "заробили" близько 2 мільйонів гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.

"Служба безпеки України у ході комплексних заходів щодо протидії системним загрозам у сфері охорони здоров’я викрила ще одну схему підробки міжнародних свідоцтв про вакцинацію від COVID-19 на Кіровоградщині. За даними слідства, організували протиправну діяльність 2 сімейних лікарів однієї з районних поліклінік області. Вони залучили до оборудки також медичну сестру цього ж медзакладу, - йдеться в повідомленні.

В СБУ зазначили, що "клієнтів" визначала медсестра. Вона схиляла до підробки документів людей, які не хотіли вакцинуватися. За фальсифікацію сертифіката медики вимагали 3 тисячі гривень.

"Після отримання коштів лікарі вносили персональні дані вакцинованої особи в журнал реєстрації вакцинованих і в електронну систему охорони здоров'я eHealth без проведення щеплення", - пояснили в спецслужбі.

За рік незаконної діяльності медики "заробили" близько 2 млн гривень. На місяць зловмисники робили до 50 фейкових сертифікатів.

За місцем роботи шахраїв СБУ виявила журнали реєстрації вакцинованих та мобільні телефони з доказами.

За даним фактом порушили кримінальну справу за ч. 3. ст. 362 КК України.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, у Закарпатській області сімейний лікар підробляла сертифікати вакцинації.

Нагадаємо, що подібну схему фальсифікації документів викрили в Чернівецькій області.

Читайте РБК-Україна в Google News
сертифікат вакцинації
NEWS
Зеленський скликає РНБО у Харкові: що відомо
Зеленський скликає РНБО у Харкові: що відомо
DAILY
Податки на зарплату. Чи готова влада знизити ставки і у чому ризики реформи
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Податки на зарплату. Чи готова влада знизити ставки і у чому ризики реформи