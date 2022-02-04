Заработала "горячая линия" территориальной обороны: что на ней можно узнать

В Украине с 4 февраля 2022 года заработала "горячая линия" Командования Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины. На ней можно получить ответы на вопросы о поступлении на службу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на armyinform.
Сообщается, что на "горячую линии" территориальной обороны можно дозвониться по номеру 0800507028. На ней можно получить ответы на следующие вопросы:
Также сообщается, что звонки на номер телефона "горячей линии" бесплатные.
Напомним, ранее Верховная рада Украины приняла законопроект, согласно которому добровольцы территориальной обороны смогут применять не только охотничье оружие, но и стрелковое, а также другие виды вооружений.
Министр обороны Алексей Резников объяснил, как бойцам будет предоставляться доступ к оружию.