Заработала "горячая линия" территориальной обороны: что на ней можно узнать

В Украине с 4 февраля 2022 года заработала "горячая линия" Командования Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины. На ней можно получить ответы на вопросы о поступлении на службу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на armyinform .

Сообщается, что на "горячую линии" территориальной обороны можно дозвониться по номеру 0800507028. На ней можно получить ответы на следующие вопросы:

как поступить на военную службу по контракту в подразделения Сил территориальной обороны;

как поступить на военную службу по контракту в резерве Сил территориальной обороны;

каковы порядок прохождения службы и социальные гарантии служащих подразделений Сил территориальной обороны.

Также сообщается, что звонки на номер телефона "горячей линии" бесплатные.