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Запрацювала "гаряча лінія" територіальної оборони: що на ній можна дізнатися

Автор: Олександр Мороз

В Україні з 4 лютого 2022 року запрацювала "гаряча лінія" Командування Сил територіальної оборони Збройних сил України. На ній можна отримати відповіді на питання про вступ на службу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на armyinform.

Повідомляється, що на "гарячу лінії" територіальної оборони можна додзвонитися за номером 0800507028. На ній можна отримати відповіді на наступні питання:

  • як вступити на військову службу за контрактом до підрозділів Сил територіальної оборони;
  • як вступити на військову службу за контрактом у резерві Сил територіальної оборони;
  • які порядок проходження служби та соціальні гарантії службовців підрозділів Сил територіальної оборони.

Також повідомляється, що дзвінки на номер телефону "гарячої лінії" безкоштовні.

Нагадаємо, раніше Верховна рада України прийняла законопроект, згідно з яким добровольці територіальної оборони зможуть застосовувати не тільки мисливську зброю, а й стрілецьку, а також інші види озброєнь.

Міністр оборони Олексій Резніков пояснив, як бійцям надаватиметься доступ до зброї.

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