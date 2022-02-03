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"Не в шкафу, не под кроватью". Резников объяснил доступ к оружию сил теробороны  

Новина українською →
Киев, Четверг 03 февраля 2022 10:31
"Не в шкафу, не под кроватью". Резников объяснил доступ к оружию сил теробороны   Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (УНИАН)
Автор: Мария Кучерявец

Силы территориальной обороны могут применять стрелковое и другие виды оружия, а также боеприпасы к нему. Министр обороны Алексей Резников объяснил, как бойцам будет предоставляться к нему доступ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минобороны во время брифинга.

"По состоянию на сегодня происходит первый этап - развертывание сил территориальной обороны по штату мирного времени. Это набор из 10 тысяч профессиональных военных, которые будут именно военными ВСУ и они будут создавать командно-штабное украинское ядро сил территориальной обороны, ведь это часть ВСУ", - рассказал Резников.

Министр подчеркнул, что это не является добровольческими дружинами или добровольческими формированиями органов местного самоуправления, заявив, "это не самодеятельность".

"Дальше будут формироваться бригады и батальоны сил территориальной обороны путем заключения контрактов с резервистами. Те, кто будет желать подписать такой контракт, тогда за ними будет закреплено штатное оружие и боекомплект", - пояснил Резников.

По его словам, это оружие будет храниться в специально подготовленных комнатах под охраной и сигнализацией на территории воинской части.

"Не дома, не в шкафу, не под кроватью. Это штатное оружие, которое будет принадлежать резервисту. В случае необходимости, если будет сигнал тревоги, они должны будут прибыть в воинскую часть, получить оружие и переходить к выполнению задания", - добавил Резников.

Напомним, Рада на этой неделе одобрила закон, разрешающий добровольцам сил территориальной обороны применять собственное оружие.

Добавим, в Украине утвердили порядок применения членами добровольческих формирований территориальных общин личного охотничьего оружия и патронов к нему при выполнении задач теробороны.

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Министерство обороны Украины Алексей Резников
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