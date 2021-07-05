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Зарабатывали на лесных пожарах в Украине. ГБР разоблачило преступную схему.

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Луганская область, Понедельник 05 июля 2021 21:05
Зарабатывали на лесных пожарах в Украине. ГБР разоблачило преступную схему. Фото: ГБР разоблачило преступную схему, которая заключалась в хищении лесоматериалов (freepik.com)
Автор: Сергей Пышкин

Оперативники ГБР разоблачили в Луганской области противоправную схему хищения лесоматериалов. Злоумышленники продавали сырье, которое якобы сгорело во время прошлогодних пожаров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Известно, что участники преступной группировки обвиняются в хищении лесоматериалов более чем на 2 млн гривен. Во время продажи организаторы схемы прописывали в документах сырья, что оно, якобы, сгорело во время лесных пожаров в Украине в прошлом году. Это, со своей стороны, снижало цену на лесоматериалы. В частности, дельцы указывали меньшие объемы сырья, чем продавали на самом деле.

"Организовал преступную группу предприниматель, ранее занимавший должность советника главы одного из лесхозов", - сообщает пресс-служба.

Также известно, что на правонарушение оказывали содействие местные правоохранители, которые за отдельное вознаграждение - игнорировали совершение преступления.

"Общее количество древесины в грузовиках составляло примерно 800 кубов, а по документам - только 308 кубов. То есть более 400 кубов лесопродукции планировали вывезти без всякого учета”, - сообщается на сайте органа.

Стоит отметить, что в соответствии со 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, участникам преступной схемы грозит лишение свободы сроком до шести лет.

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Луганск схемы
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