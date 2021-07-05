Заробляли на лісових пожежах в Україні. ДБР викрило злочину схему.

Оперативники ДБР викрили у Луганській області протиправну схему розкрадання лісоматеріалів. Зловмисники продавали сировину, яка начебто згоріла під час торішніх пожеж.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДБР .

Відомо, що учасники злочинного групування звинувачуються у розкраданні лісоматеріалів на понад 2 млн гривень. Під час продажу організатори схеми прописували у документах сировини, що вона, нібито, згоріла під час лісових пожеж в Україні торік. Це, зі свого боку, знижувало ціну на лісоматеріали. Зокрема, ділки вказували менші обсяги сировини, ніж продавали насправді.

"Організував злочинну групу підприємець, який раніше обіймав посаду радника голови одного з лісгоспів", - повідомляє пресслужба.

Також відомо, що на правопорушення сприяли місцеві правоохоронці, які за окрему винагороду - ігнорували вчинення злочину.

"Загальна кількість деревини у вантажівках становила приблизно 800 кубів, а за документами - лише 308 кубів. Тобто понад 400 кубів лісопродукції планували вивезти без будь-якого обліку", - повідомляється на сайті органу.

Варто відзначити, що відповідно до 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, учасникам злочинної схеми загрожує позбавлення волі строком до шести років.