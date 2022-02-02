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"Заробляла" півмільйона гривень на COVID-сертифікатах. На Закарпатті затримали лікарку

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Закарпаття, Середа 02 лютого 2022 15:03
"Заробляла" півмільйона гривень на COVID-сертифікатах. На Закарпатті затримали лікарку Фото: на Закарпатті затримали лікарку за підозрою у підробці COVID-сертифікатів (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

На Закарпатті затримали лікарку за підозрою у шахрайстві з сертифікатами про вакцинацію. Вона могла заробляти щомісяця близько півмільйона гривень на продажі COVID-документації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Встановлено, що зловмисниця працювала лікарем-інфекціоністом Центру громадського здоров’я Закарпатської обласної ради.

За даними правоохоронців, до "схеми" жінка залучила знайому, яка за 30% від "доходу" шукала клієнтів, що не бажали вакцинуватись.

"За 3,5 тисячі грн лікарка вносила в електронну систему охорони здоров’я eHealth неправдиві відомості про вакцинацію. Крім того, вона видавала "пацієнтам" паперові COVID-сертифікати про вакцинацію без проведення фактичного щеплення", - розповіли у відомстві.

За даними СБУ, у такий спосіб зловмисниця підробляла щомісяця майже 100 медичних "документів".

Наразі обом зловмисницям оголошено про підозру за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) ККУ. Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу. Триває слідство.

Фото: на Закарпатті затримали лікарку за підозрою у підробці COVID-сертифікатів (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, у Львівській області викрили схему підробки ПЛР-тестів для пасажирів міжнародних автобусів.

Додамо, в Луганській області депутат організував продаж підроблених COVID-сертифікатів і тестів.

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Служба безпеки України сертифікат вакцинації
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