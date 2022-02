"Заробляла" півмільйона гривень на COVID-сертифікатах. На Закарпатті затримали лікарку

Встановлено, що зловмисниця працювала лікарем-інфекціоністом Центру громадського здоров’я Закарпатської обласної ради.

За даними правоохоронців, до "схеми" жінка залучила знайому, яка за 30% від "доходу" шукала клієнтів, що не бажали вакцинуватись.

"За 3,5 тисячі грн лікарка вносила в електронну систему охорони здоров’я eHealth неправдиві відомості про вакцинацію. Крім того, вона видавала "пацієнтам" паперові COVID-сертифікати про вакцинацію без проведення фактичного щеплення", - розповіли у відомстві.

За даними СБУ, у такий спосіб зловмисниця підробляла щомісяця майже 100 медичних "документів".

Наразі обом зловмисницям оголошено про підозру за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) ККУ. Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу. Триває слідство.