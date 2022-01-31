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Во Львовской области ветер сорвал крышу в доме престарелых

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Львовская область, Понедельник 31 января 2022 14:20
Во Львовской области ветер сорвал крышу в доме престарелых Фото: заснеженная улица во время снегопада в Киеве (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Ольга Белей

Сильный ветер сорвал кровлю в доме для одиноких нетрудоспособных людей в селе Новоселище во Львовской области. В доме находилось 40 пенсионеров и 6 человек обслуживающего персонала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Львовский портал".

"По предварительным данным, ветром сорвало около 20 м2 шифера над помещением столовой. В результате инцидента никто не пострадал", - пишет издание.

При этом отмечается, что в доме для одиноких нетрудоспособных граждан в Новоселище находятся 40 человек и шесть человек обслуживающего персонала.

Дом для одиноких нетрудоспособных людей в Новоселище открыли еще в 2004 году. Его обустроили в помещении местной больницы, где, как говорили чиновники, произвели капитальный ремонт.

Напомним, в Украине 31 января обесточены 317 населенных пунктов в шести областях. Причиной тому является ухудшение погодных условий.

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