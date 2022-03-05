Zara припинила продажі на території Росії

Холдинг Inditex заявив про припинення роботи у Росії, йдеться також й про онлайн-продажі. Йому належать низка популярних магазинів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Village .

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Valve відключила основні способи оплати в Steam для користувачів з країни агресора. Також продажі своїх ігор призупинила польська компанія CD Projekt RED.

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