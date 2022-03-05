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Zara припинила продажі на території Росії

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Субота 05 березня 2022 13:01
Zara припинила продажі на території Росії Фото: Zara припинила продажі на території Росії (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Холдинг Inditex заявив про припинення роботи у Росії, йдеться також й про онлайн-продажі. Йому належать низка популярних магазинів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Village.

До бренду входять:

  • Zara;
  • Zara Home;
  • Bershka;
  • Stradivarius;
  • Oysho;
  • Pull&Bear.

Загалом в Росії нараховуються 502 магазини холдингу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Valve відключила основні способи оплати в Steam для користувачів з країни агресора. Також продажі своїх ігор призупинила польська компанія CD Projekt RED.

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