Zara і не тільки. МЗС підтвердило повернення мережі Inditex в Україну і звернулося до IKEA

Так, очікується повернення до України таких брендів, як:

Zara;

Pull&Bear;

Massimo Dutti;

Bershka;

Stradivarius;

Oysho;

Zara Home.

"На доручення Президента України з 2022 року Міністерство закордонних справ веде системну роботу з усіма провідними міжнародними брендами, які залишили український ринок через початок повномасштабної війни РФ, задля відновлення їхньої роботи в Україні", - йдеться в повідомленні.

Як зауважують в МЗС, повернення Inditex є наступним кроком після відновлення роботи McDonald’s, H&M та інших компаній.

"Повернення великих міжнародних компаній на український ринок створює нові робочі місця для українців, надає їм доступ до якісних товарів і послуг, підтримує економіку України в часи війни та поглиблює її інтеграцію у світову економіку, зміцнює довіру міжнародного бізнесу та інвесторів у нашу державу та її перемогу", - пояснили у Міністерстві закордонних справ.

Водночас у відомстві натякнули, що наступною в Україну може повернутись транснаціональна компанія IKEA.

"P.S. IKEA, черга за вами", - закликали в МЗС України.