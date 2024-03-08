Zara і не тільки. МЗС підтвердило повернення мережі Inditex в Україну і звернулося до IKEA

МЗС України офіційно підтвердило, що бренди однієї з найбільших у світі дистриб'юторських груп в індустрії моди Inditex повертаються в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС у Facebook.
Так, очікується повернення до України таких брендів, як:
"На доручення Президента України з 2022 року Міністерство закордонних справ веде системну роботу з усіма провідними міжнародними брендами, які залишили український ринок через початок повномасштабної війни РФ, задля відновлення їхньої роботи в Україні", - йдеться в повідомленні.
Як зауважують в МЗС, повернення Inditex є наступним кроком після відновлення роботи McDonald’s, H&M та інших компаній.
"Повернення великих міжнародних компаній на український ринок створює нові робочі місця для українців, надає їм доступ до якісних товарів і послуг, підтримує економіку України в часи війни та поглиблює її інтеграцію у світову економіку, зміцнює довіру міжнародного бізнесу та інвесторів у нашу державу та її перемогу", - пояснили у Міністерстві закордонних справ.
Водночас у відомстві натякнули, що наступною в Україну може повернутись транснаціональна компанія IKEA.
"P.S. IKEA, черга за вами", - закликали в МЗС України.
Inditex закрила свої 84 магазини в Україні, у тому числі бренди Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti та Bershka, 24 лютого 2022 року, у день повномасштабного вторгнення Росії. З того часу компанія припинила постачати товари в країну, але продовжувала платити податки та зарплату своїм 1000 українським співробітникам, хоча більшість із них перебувала вдома без роботи. Inditex зберегла договори оренди з орендодавцями під час закриття магазинів, але не розкрила, на яких умовах.
Іспанська група, що володіє приблизно 5700 магазинами більш ніж у 90 країнах світу, відкриватиметься поступово, починаючи з 20 магазинів, у тому числі трьох аутлетів Zara, у торгових центрах Києва.
Загальна кількість компаній по країні врешті-решт зросте до 50, але Inditex не може сказати, скільки часу займе цей процес.
У компанії підкреслили, що Inditex приділятиме пріоритетну увагу безпеці співробітників та клієнтів та адаптує свої плани до ринкових обставин. Деякі українські співробітники вже відправлені до Польщі для навчання та підготовки до повернення на роботу.
Ще 34 магазини, які залишаться закритими, перебувають у частинах півдня та сходу України, безпосередньо порушених війною, де український уряд заборонив комерційну діяльність.
Inditex залишив Росію, яка колись була другим за величиною ринком за кількістю магазинів після Іспанії, продавши приблизно половину своїх 500 з лишком магазинів групі Daher з Об'єднаних Арабських Еміратів і закривши інші. Однак він зберіг можливість повернутися до Росії, якщо ситуація зміниться.
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