RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Zara и не только. МИД подтвердил возвращение сети Inditex в Украину и обратился к IKEA

Фото: возврат сети Inditex в Украину (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

МИД Украины официально подтвердило, что бренды одной из крупнейших в мире дистрибьюторских групп в индустрии моды Inditex возвращаются в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД в Facebook.

Так, ожидается возвращение в Украину таких брендов, как:

  • Zara;
  • Pull&Bear;
  • Massimo Dutti;
  • Bershka;
  • Stradivarius;
  • Oysho;
  • Zara Home.

"По поручению Президента Украины с 2022 года Министерство иностранных дел ведет системную работу со всеми ведущими международными брендами, покинувшими украинский рынок из-за начала полномасштабной войны РФ, для возобновления их работы в Украине", - говорится в сообщении.

Как отмечают в МИДе, возврат Inditex является следующим шагом после возобновления работы McDonald's, H&M и других компаний.

"Возвращение крупных международных компаний на украинский рынок создает новые рабочие места для украинцев, предоставляет им доступ к качественным товарам и услугам, поддерживает экономику Украины во время войны и углубляет ее интеграцию в мировую экономику, укрепляет доверие международного бизнеса и инвесторов в наше государство и его победу. ", - объяснили в Министерстве иностранных дел.

В то же время в ведомстве намекнули, что следующей в Украину может вернуться транснациональная компания IKEA.

"P.S. IKEA, очередь за вами", - призвали в МИД Украины.

Дистрибьютор Inditex в Украине.

Inditex закрыла свои 84 магазина в Украине, в том числе бренды Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti и Bershka, 24 февраля 2022 года, в день полномасштабного вторжения России. С тех пор компания прекратила поставлять товары в страну, но продолжала платить налоги и зарплату своим 1000 украинским сотрудникам, хотя большинство из них находились дома без работы. Inditex сохранила договоры аренды с арендодателями во время закрытия магазинов, но не раскрыла, на каких условиях.

Испанская группа, владеющая примерно 5700 магазинами в более чем 90 странах мира, будет открываться постепенно, начиная с 20 магазинов, в том числе трех аутлетов Zara, в торговых центрах Киева.

Общее число компаний по стране в конечном итоге вырастет до 50, но Inditex не может сказать, сколько времени займет этот процесс.

В компании подчеркнули, что Inditex будет уделять приоритетное внимание безопасности сотрудников и клиентов и адаптирует свои планы к рыночным обстоятельствам. Некоторые украинские сотрудники уже отправлены в Польшу для обучения и подготовки к возвращению на работу.

Еще 34 магазина, которые останутся закрытыми, находятся в частях юга и востока Украины, непосредственно затронутых войной, где украинское правительство запретило коммерческую деятельность.

Inditex покинул Россию, которая когда-то была вторым по величине рынком по количеству магазинов после Испании, продав примерно половину своих 500 с лишним магазинов группе Daher из Объединенных Арабских Эмиратов и закрыв остальные. Однако он сохранил возможность вернуться в Россию, если "ситуация изменится".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД УкраиныбрендиМагазины