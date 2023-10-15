ua en ru
Нд, 15 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ikea, H&M і Zara. МЗС працює над поверненням брендів в Україну

Гостомель, Неділя 15 жовтня 2023 10:28
UA EN RU
Ikea, H&M і Zara. МЗС працює над поверненням брендів в Україну Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Відомі світові бренди, які закрили магазини в Україні після початку російського вторгнення, можуть повернутися. Йдеться про Ikea, H&M та Zara.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

Кулеба розповів, що відомий фастфуд McDonald's повернувся в Україну після того, як він провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

"Так, я подзвонив Блінкену з інших питань і в кінці кажу: "Тоні, а що за не порядок? Що це за ставлення таке до нас". І так воно почало до нас потрохи повертатися", - сказав він.

При цьому Кулеба наголосив, що МЗС працює й над поверненням інших світових брендів в Україну.

"Ми працювали над Ikea, H&M, Zara, оці всі бренди базові, які мають бути... Так, я вважаю, що чим більше тут (в Україні, - ред.) буде міжнародного бізнесу працювати, тим більше впевненості в перемозі це додаватиме", - додав міністр.

H&M повертається в Україну

Нагадаємо, раніше шведський бренд одягу H&M натякнув, що повернеться в Україну після майже півторарічної паузи. Очікується, що магазини відновлять роботу вже восени 2023 року.

З Росії H&M вийшов ще 2022 року, а ще пожертвував на потреби України 1,5 млн євро. Також H&M більше недоступний і у Білорусі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС України Дмитро Кулеба IKEA McDonald's Zara H&M
NEWS
Мобілізували непридатного до служби. Як оскаржити рішення військово-лікарської комісії
Мобілізували непридатного до служби. Як оскаржити рішення військово-лікарської комісії
DAILY
Що відбувається в Ізраїлі та як на війну можуть вплинути країни Близького Сходу
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Що відбувається в Ізраїлі та як на війну можуть вплинути країни Близького Сходу