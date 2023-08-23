Запустили дрон і гатили з артилерії. Окупанти знову атакували Нікополь

Російські окупанти знову завдавали ударів по Нікополю Дніпропетровської області. Місто потрапило під ворожі атаки двічі - минулого вечора і цієї ночі.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Лисака.
"Неспокійно було у Нікополі. Ворог атакував місто двічі. Ввечері з безпілотника, а вже після опівночі - з важкої артилерії", - розповів чиновник.
На щастя, внаслідок ворожих атак ніхто з місцевих жителів не постраждав.
Нині на місцях "прильотів" працюють фахівці для встановлення наслідків ударів противника.
"Людей не зачепило. Чи завдали російські снаряди збитків - нині уточнюється", - сказав керівник регіону.
Дніпропетровська область знаходиться поблизу лінії фронту, тому росіяни регулярно обстрілюють населені пункти поблизу лінію вогню.
Так, нещодавно російські окупанти атакували Синельниківський район, внаслідок чого одна людина загинула, а шість - отримали поранення. Там також пошкоджене сільськогосподарське підприємство, навчальний заклад та побиті авто.
Також повідомлялося, що 19 серпня у Нікополі та Марганецькій громаді внаслідок російських обстрілів постраждала 82-річна жінка, та були пошкоджені три приватні будинки, дві господарські споруди та газогін.
Нагадаємо також, що 11 серпня в результаті ворожого обстрілу з артилерії по цьому місту постраждала жінка, а 9 серпня в результаті російської атаки на Нікопольський район загинув хлопець та ще троє людей постраждали.
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