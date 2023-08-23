Запустили дрон і гатили з артилерії. Окупанти знову атакували Нікополь

"Неспокійно було у Нікополі. Ворог атакував місто двічі. Ввечері з безпілотника, а вже після опівночі - з важкої артилерії", - розповів чиновник.

На щастя, внаслідок ворожих атак ніхто з місцевих жителів не постраждав.

Нині на місцях "прильотів" працюють фахівці для встановлення наслідків ударів противника.

"Людей не зачепило. Чи завдали російські снаряди збитків - нині уточнюється", - сказав керівник регіону.

Обстріли Дніпропетровської області та Нікополя

Дніпропетровська область знаходиться поблизу лінії фронту, тому росіяни регулярно обстрілюють населені пункти поблизу лінію вогню.

Так, нещодавно російські окупанти атакували Синельниківський район, внаслідок чого одна людина загинула, а шість - отримали поранення. Там також пошкоджене сільськогосподарське підприємство, навчальний заклад та побиті авто.

Також повідомлялося, що 19 серпня у Нікополі та Марганецькій громаді внаслідок російських обстрілів постраждала 82-річна жінка, та були пошкоджені три приватні будинки, дві господарські споруди та газогін.

Нагадаємо також, що 11 серпня в результаті ворожого обстрілу з артилерії по цьому місту постраждала жінка, а 9 серпня в результаті російської атаки на Нікопольський район загинув хлопець та ще троє людей постраждали.