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Росіяни атакували Нікополь з артилерії: є постраждала

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П'ятниця 11 серпня 2023 18:40
Росіяни атакували Нікополь з артилерії: є постраждала Фото: Росіяни атакували Нікополь з артилерії (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Валерія Поліщук

Російські військові обстріляли місто Нікополь Дніпропетровського району з важкої артилерії. В результаті атаки постраждала жінка.

Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"Сьогодні від ворожих снарядів здригався Нікополь. Російська армія накрила місто важкою артилерією", - повідомив він.

В результаті обстрілу постраждала 71-річна жінка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Крім того, в результаті атаки пошкоджено 15 приватних будинків, 6 господарських споруд, авто й понівечені пʼять ліній електропередач.

Фото: Росіяни атакували Нікополь з артилерії (t.me/dnipropetrovskaODA)

Ситуація у Дніпропетровській області

Дніпропетровська область знаходиться поблизу лінії фронту. Тому населені пункти поблизу лінію вогню майже щоденно обстрілюються ворогом. Зокрема, страждає Нікополь.

Так, 7 серпня загарбники з артилерії обстріляли місто. Унаслідок ворожої атаки загинув чоловік, ще одна людина отримала поранення.

Крім того, 9 серпня в результаті російської атаки на Нікопольський район загинув хлопець та ще троє людей постраждали.

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Нікополь Дніпропетровська область Війна Росії проти України
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