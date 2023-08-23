Запустили дрон и били из артиллерии. Оккупанты снова атаковали Никополь

"Неспокойно было в Никополе. Враг атаковал город дважды. Вечером из беспилотника, а уже после полуночи - из тяжелой артиллерии", - рассказал чиновник.

К счастью, в результате вражеских атак никто из местных жителей не пострадал.

В настоящее время на местах "прилетов" работают специалисты, для установления последствий ударов противника.

"Людей не задело. Нанесли ли российские снаряды ущерб - сейчас уточняется", - сказал руководитель региона.

Обстрелы Днепропетровской области и Никополя

Днепропетровская область находится вблизи линии фронта, поэтому россияне регулярно обстреливают населенные пункты вблизи линии огня.

Так, недавно российские оккупанты атаковали Синельниковский район, в результате чего один человек погиб, а шесть - получили ранения. Там также повреждено сельскохозяйственное предприятие, учебное заведение и избитые автомобили.

Также сообщалось, что 19 августа в Никополе и Марганецкой общине в результате российских обстрелов пострадала 82-летняя женщина, и были повреждены три частных дома, две хозяйственные постройки и газопровод.

Напомним также, что 11 августа в результате вражеских обстрелов из артиллерии по этому городу пострадала женщина. А 9 августа в результате российской атаки на Никопольский район погиб парень и еще три человека пострадали.