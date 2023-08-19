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Війська РФ обстріляли з артилерії Дніпропетровську область, є постраждала

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Субота 19 серпня 2023 19:39
Війська РФ обстріляли з артилерії Дніпропетровську область, є постраждала Фото: Війська РФ обстріляли з артилерії Дніпропетровську область (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Російські окупанти обстріляли з важкої артилерії Дніпропетровську область. В результаті атаки постраждала одна людина.

Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"Вдень гучно було у Нікополі та Марганецькій громаді. Російська армія тричі била з важкої артилерії", - заявив він.

В результаті обстрілу постраждала 82-річна жінка. Її стан оцінюється як задовільний.

Крім того, внаслідок російської атаки пошкоджені три приватні будинки, дві господарські споруди та газогін.

Фото: Війська РФ обстріляли з артилерії Дніпропетровську область (t.me/dnipropetrovskaODA)

Обстріли Дніпропетровської області

Дніпропетровська область знаходиться поблизу лінії фронту, тому росіяни регулярно обстрілюють населені пункти поблизу лінію вогню.

Так, нещодавно російські окупанти атакували Синельниківський район, внаслідок чого одна людина загинула, а шість - отримали поранення. Там також пошкоджене сільськогосподарське підприємство, навчальний заклад та побиті авто.

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