Без запусків і власних супутників: як Україна зараз досліджує космос

Безкоштовні бази супутникових спостережень

Сучасний підхід до вивчення космосу дозволяє країнам не витрачати мільярди на індивідуальні запуски, а користуватися перевагами глобального обміну інформацією.

"Сучасна космічна діяльність дозволяє застосовувати безоплатні дані. Ми користуємося даними європейського групування Sentinel. Це супутники не дуже високого розрізнення, але для екологічного моніторингу їх достатньо", - зазначає Федоров.

Крім європейських апаратів, українські фахівці залучають фінансову та технічну підтримку з-за океану. Зокрема, завдяки невеликим грантам від NASA наші вчені отримують та використовують унікальні наукові дані.

Україна дотична до низки міжнародних космічних програм (інфографіка РБК-Україна)

Штучний інтелект на орбіті: концепція Earth Intelligence

Для вирішення складних завдань - наприклад, прогнозування деградації українських земель чи точного моделювання врожайності - вченим доводиться об'єднувати інформацію абсолютно різної природи.

"Саме тут і необхідний штучний інтелект - для виявлення закономірностей і обробки великих масивів інформації з різних джерел: супутникових знімків, радарних даних, різних діапазонів і форматів. Нас цікавить результат, а без таких технологій він практично неможливий", - наголошують в інституті.

Сьогодні світова індустрія переходить на концепцію Earth Intelligence. Це новий рівень роботи, коли ШІ моментально аналізує супутникові потоки та видає готові рішення.

Головний тренд сучасності - не просто володіти сирими даними, а миттєво прогнозувати ризики, виявляти приховані загрози та аналізувати ситуацію в режимі реального часу.

Антарктичний радар для вивчення Всесвіту

Ще одним унікальним вікном у космос для України залишається полярна станція "Академік Вернадський". Південний полюс Землі є незамінним природним майданчиком для спостереження за навколоземним простором.

"Антарктика є цікавою з точки зору дослідження магнітних явищ, процесів поблизу полюса та висипання заряджених частинок. Тому там систематично проводять спостереження. Фахівці нашої лабораторії обробляють дані для Національного антарктичного центру. Йдеться не лише про супутникову, а й про геофізичну інформацію", - пояснюють фахівці.

Ці дослідження є прикладом масштабної внутрішньої кооперації. В обробці антарктичних даних беруть участь науковці різних напрямів: біологи, фізики та геофізики з Головної астрономічної обсерваторії та Радіоастрономічного інституту НАНУ.