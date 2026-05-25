Без запусков и собственных спутников: как Украина сейчас исследует космос

Бесплатные базы спутниковых наблюдений

Современный подход к изучению космоса позволяет странам не тратить миллиарды на индивидуальные запуски, а пользоваться преимуществами глобального обмена информацией.

"Современная космическая деятельность позволяет применять бесплатные данные. Мы пользуемся данными европейской группировки Sentinel. Это спутники не очень высокого разрешения, но для экологического мониторинга их достаточно", - отмечает Федоров.

Кроме европейских аппаратов, украинские специалисты привлекают финансовую и техническую поддержку из-за океана. В частности, благодаря небольшим грантам от NASA наши ученые получают и используют уникальные научные данные.

Украина причастна к ряду международных космических программ (инфографика РБК-Украина)

Искусственный интеллект на орбите: концепция Earth Intelligence

Для решения сложных задач - например, прогнозирования деградации украинских земель или точного моделирования урожайности - ученым приходится объединять информацию совершенно разной природы.

"Именно здесь и необходим искусственный интеллект - для выявления закономерностей и обработки больших массивов информации из разных источников: спутниковых снимков, радарных данных, разных диапазонов и форматов. Нас интересует результат, а без таких технологий он практически невозможен", - подчеркивают в институте.

Сегодня мировая индустрия переходит на концепцию Earth Intelligence. Это новый уровень работы, когда ИИ моментально анализирует спутниковые потоки и выдает готовые решения.

Главный тренд современности - не просто владеть сырыми данными, а мгновенно прогнозировать риски, выявлять скрытые угрозы и анализировать ситуацию в режиме реального времени.

Антарктический радар для изучения Вселенной

Еще одним уникальным окном в космос для Украины остается полярная станция "Академик Вернадский". Южный полюс Земли является незаменимой природной площадкой для наблюдения за околоземным пространством.

"Антарктика интересна с точки зрения исследования магнитных явлений, процессов вблизи полюса и высыпания заряженных частиц. Поэтому там систематически проводят наблюдения. Специалисты нашей лаборатории обрабатывают данные для Национального антарктического центра. Речь идет не только о спутниковой, но и о геофизической информации", - объясняют специалисты.

Эти исследования являются примером масштабной внутренней кооперации. В обработке антарктических данных участвуют ученые разных направлений: биологи, физики и геофизики из Главной астрономической обсерватории и Радиоастрономического института НАНУ.