Запускав по Україні "Калібри": СБУ повідомила про підозру російському окупанту-зраднику

За заявою СБУ, мова йде про командира бойової частини №1 російського підводного човна класу 636.3 "Варшавянка" Олексія Ольховського. Він з 2012 року служив у Криму в лавах Збройних сил України, але у 2014 році зрадив та перейшов на бік російських окупантів.

Під час повномасштабної війни Ольховський брав участь в бойових діях, як командир одного зі вцілілих підводних човнів РФ.

"На цій посаді зрадник відповідав за керування та навігацію субмарини, а також прокладання курсу до бойових позицій, з яких окупанти здійснюють пуски крилатих ракет типу "Калібр" по Україні", - сказано у повідомленні.

Ольховський причетний до терактів проти об'єктів цивільної інфраструктури та систем життєзабезпечення України. СБУ заочно повідомила окупанту про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

"Оскільки зловмисник перебуває на тимчасово окупованій частині території України, тривають комплексні заходи, щоб знайти його та покарати", - додали в СБУ.

Фото: Служба безпеки України