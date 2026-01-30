UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Запускав по Україні "Калібри": СБУ повідомила про підозру російському окупанту-зраднику

Ілюстративне фото: Служба безпеки України (facebook.com)
Автор: Антон Корж

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру російському окупанту, який у 2014 році зрадив Україну, а з 2022 року обстрілював її ракетами "Калібр" з підводного човна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ в Telegram.

 

За заявою СБУ, мова йде про командира бойової частини №1 російського підводного човна класу 636.3 "Варшавянка" Олексія Ольховського. Він з 2012 року служив у Криму в лавах Збройних сил України, але у 2014 році зрадив та перейшов на бік російських окупантів.

Під час повномасштабної війни Ольховський брав участь в бойових діях, як командир одного зі вцілілих підводних човнів РФ.

"На цій посаді зрадник відповідав за керування та навігацію субмарини, а також прокладання курсу до бойових позицій, з яких окупанти здійснюють пуски крилатих ракет типу "Калібр" по Україні", - сказано у повідомленні.

Ольховський причетний до терактів проти об'єктів цивільної інфраструктури та систем життєзабезпечення України. СБУ заочно повідомила окупанту про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

"Оскільки зловмисник перебуває на тимчасово окупованій частині території України, тривають комплексні заходи, щоб знайти його та покарати", - додали в СБУ.

Фото: Служба безпеки України

Нагадаємо, що в середині грудня 2025 року дрони Служби безпеки України атакували російський підводний човен у порту Новоросійська. Це перший в історії подібний випадок. Було знищено ПЧ класу "Варшавянка" - він коштує близько 400 млн доларів.

До цього у вересні 2023 року крилатою ракетою було знищено підводний човен "Ростов-на-Дону", який перебував у доку в Криму. Таким чином, у росіян на Чорному морі залишилося тільки два підводних човни з чотирьох, які були на початку повномасштабної війни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниВійна в УкраїніРосійська ФедераціяУкраїна