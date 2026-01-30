Запускал по Украине "Калибры": СБУ сообщила о подозрении российскому оккупанту-предателю

По заявлению СБУ, речь идет о командире боевой части №1 российской подводной лодки класса 636.3 "Варшавянка" Алексея Ольховского. Он с 2012 года служил в Крыму в рядах Вооруженных сил Украины, но в 2014 году предал и перешел на сторону российских оккупантов.

Во время полномасштабной войны Ольховский участвовал в боевых действиях, как командир одной из уцелевших подводных лодок РФ.

"На этой должности предатель отвечал за управление и навигацию субмарины, а также прокладывание курса к боевым позициям, с которых оккупанты осуществляют пуски крылатых ракет типа "Калибр" по Украине", - сказано в сообщении.

Ольховский причастен к терактам против объектов гражданской инфраструктуры и систем жизнеобеспечения Украины. СБУ заочно сообщила оккупанту о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

"Поскольку злоумышленник находится на временно оккупированной части территории Украины, продолжаются комплексные мероприятия, чтобы найти его и наказать", - добавили в СБУ.

Фото: Служба безопасности Украины