Запускав дрони по Херсону, а потім утік до ЄС: СБУ викрила бойовика РФ

За даними СБУ, затримання відбулося на кордоні з Литвою. Чоловік, який є громадянином України, воював на боці російських окупаційних військ і намагався переховуватись у Європейському союзі.

За даними слідства, затриманим виявився 33-річний уродженець Сумщини. Після анексії Криму він виїхав на півострів, отримав російський паспорт, вступив до партії "Єдина Росія" та підписав контракт із міністерством оборони РФ.

Після проходження підготовки його призначили оператором безпілотних систем, і він запускав ударні дрони по позиціях українських військових у Херсоні.

Згодом, усвідомивши ризики участі в боях, бойовик утік із фронту, а потім спробував потрапити до ЄС, щоб отримати статус біженця.

Завдяки співпраці СБУ, Нацполіції, Офісу Генерального прокурора та литовських правоохоронців його вдалося виявити й затримати.

Зраднику вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне позбавлення волі.