Запускал дроны по Херсону, а потом сбежал в ЕС: СБУ разоблачила боевика РФ

По данным СБУ, задержание произошло на границе с Литвой. Мужчина, который является гражданином Украины, воевал на стороне российских оккупационных войск и пытался скрываться в Европейском союзе.

По данным следствия, задержанным оказался 33-летний уроженец Сумщины. После аннексии Крыма он выехал на полуостров, получил российский паспорт, вступил в партию "Единая Россия" и подписал контракт с министерством обороны РФ.

После прохождения подготовки его назначили оператором беспилотных систем, и он запускал ударные дроны по позициям украинских военных в Херсоне.

Впоследствии, осознав риски участия в боях, боевик сбежал с фронта, а затем попытался попасть в ЕС, чтобы получить статус беженца.

Благодаря сотрудничеству СБУ, Нацполиции, Офиса Генерального прокурора и литовских правоохранителей его удалось выявить и задержать.

Предателю уже сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное лишение свободы.