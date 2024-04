Запускається з пікапа. У Туреччині випробували нову крилату ракету компанії Baykar

Судячи з опублікованого відео, ракету розігнали за допомогою легкового автомобіля та запустили на ходу. Повідомляється, що нова ракета має дальність ураження понад 200 км.

Примітно, що платформою для тестового запуску розробники застосували позашляховик, на якому були встановлені спеціальні кріплення для установки ракети. Після розгону до необхідної швидкості ракета Kemankes 2 злетіла в повітря.

Повідомляється, що крилата ракета може перебувати в повітрі близько години, при цьому вона зможе маневрувати завдяки реактивному двигуну. Дальність польоту Kemankes 2 становить понад 200 кілометрів, а висока точність, як стверджується, дозволить знищувати цілі навіть у складних погодних умовах, розпізнаючи їх завдяки оптичній системі наведення зі штучним інтелектом.

Türk Havacılığının Altın Çağı



Kanatlarımızın altındaki güç!



Bayraktar #KEMANKEŞ 2



The Golden Age of Turkish Aviation



— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) 4 квітня 2024