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Запускается с пикапа. В Турции испытали новую крылатую ракету компании Baykar

Фото: в Турции испытали новую крылатую ракету компании Baykar (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Турции провели первые испытания новой крылатой ракеты Kemankes 2 Mini Smart, которую можно запускать с кузова пикапа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы компании Baykar Сельчука Байрактара.

Судя по опубликованному видео, ракету разогнали с помощью легкового автомобиля, и запустили на ходу. Сообщается, что новая ракета имеет дальность поражения более 200 км.

Примечательно, что в качестве платформы для тестового запуска разработчики применили внедорожник, на котором были установлены специальные крепления для установки ракеты. После разгона до необходимой скорости, ракета Kemankes 2 взлетела в воздух.

Сообщается, что крылатая ракета может находиться в воздухе около часа, при этом она сможет маневрировать благодаря реактивному двигателю. Дальность полета Kemankes 2 составляет более 200 километров, а высокая точность, как утверждается, позволит уничтожать цели даже в сложных погодных условиях, распознавая их благодаря оптической системе наведения с искусственным интеллектом.

 

 

Кроме того, благодаря новым технологиям защиты ракета устойчива к различным электронным помехам, что повышает общую эффективность применения этого вооружения.

Bayraktar в Украине

Напомним, что компания Baykar является производителями беспилотников Bayraktar, которые Украина активно использует с начала полномасштабного вторжения РФ. После тесного сотрудничества с правительством Украины и союзниками, турецкий производитель беспилотников передавал украинским военным несколько дронов бесплатно.

Также директор Baykar решил построить завод в Украине. Он уже приобрел в Украине земельный участок по строительству завода по производству беспилотников Bayraktar.

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