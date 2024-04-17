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Запускається з пікапа. У Туреччині випробували нову крилату ракету компанії Baykar

Середа 17 квітня 2024 03:31
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Запускається з пікапа. У Туреччині випробували нову крилату ракету компанії Baykar Фото: у Туреччині випробували нову крилату ракету компанії Baykar (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Туреччині провели перші випробування нової крилатої ракети Kemankes 2 Mini Smart, яку можна запускати з кузова пікапа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави компанії Baykar Сельчука Байрактара.

Судячи з опублікованого відео, ракету розігнали за допомогою легкового автомобіля та запустили на ходу. Повідомляється, що нова ракета має дальність ураження понад 200 км.

Примітно, що платформою для тестового запуску розробники застосували позашляховик, на якому були встановлені спеціальні кріплення для установки ракети. Після розгону до необхідної швидкості ракета Kemankes 2 злетіла в повітря.

Повідомляється, що крилата ракета може перебувати в повітрі близько години, при цьому вона зможе маневрувати завдяки реактивному двигуну. Дальність польоту Kemankes 2 становить понад 200 кілометрів, а висока точність, як стверджується, дозволить знищувати цілі навіть у складних погодних умовах, розпізнаючи їх завдяки оптичній системі наведення зі штучним інтелектом.

Крім того, завдяки новим технологіям захисту ракета стійка до різних електронних перешкод, що збільшує загальну ефективність застосування цього озброєння.

Bayraktar в Україні

Нагадаємо, що компанія Baykar є виробниками безпілотників Bayraktar, які Україна активно використовує від початку повномасштабного вторгнення РФ. Після тісної співпраці з урядом України та союзниками турецький виробник безпілотників передавав українським військовим кілька дронів безкоштовно.

Також директор Baykar вирішив збудувати завод в Україні. Він уже придбав в Україні земельну ділянку з будівництва заводу з виробництва безпілотників Bayraktar.

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