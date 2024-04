Запускается с пикапа. В Турции испытали новую крылатую ракету компании Baykar

Судя по опубликованному видео, ракету разогнали с помощью легкового автомобиля, и запустили на ходу. Сообщается, что новая ракета имеет дальность поражения более 200 км.

Примечательно, что в качестве платформы для тестового запуска разработчики применили внедорожник, на котором были установлены специальные крепления для установки ракеты. После разгона до необходимой скорости, ракета Kemankes 2 взлетела в воздух.

Сообщается, что крылатая ракета может находиться в воздухе около часа, при этом она сможет маневрировать благодаря реактивному двигателю. Дальность полета Kemankes 2 составляет более 200 километров, а высокая точность, как утверждается, позволит уничтожать цели даже в сложных погодных условиях, распознавая их благодаря оптической системе наведения с искусственным интеллектом.

