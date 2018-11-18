После запуска "Северного потока-2" РФ может начать наступление на Киев, - премьер Польши

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По словам премьера Польши, РФ вкладывает в свою армию средства, которые ей платит за газ Европа

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что как только завершится строительство газопровода "Северный поток-2" Российская Федерация (РФ) может начать наступление на Киев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.

Во время конференции FOTAR в Гамбурге Моравецкий отметил, что после запуска "Северного потока-2" украинская газотранспортная система может стать не нужной для РФ, что поспособствует дальнейшей эскалации агрессии России против Украины.

"Я знаю позицию немецкого правительства, что это - бизнес-проект. Однако, к востоку от Одры никто в это не верит. Что остановит Владимира Путина пойти на Киев?",- подчеркнул он.

Кроме того, Моравецкий напомнил, что сейчас РФ вкладывает в свою армию те средства, которые Европа платит ей за газ.

"Вы будете удивлены тем, кого я сейчас процитирую, но Ленин однажды сказал, что капиталисты такие жадные, что "продадут нам веревку, на которой мы их повесим", - отметил польский премьер.

Напомним, ранее после переговоров с главой МИД Украины Павлом Климкиным госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты и Украина будут продолжать работать над остановкой строительства газопровода "Северный поток-2".

Ранее РБК-Украина сообщало, что российская компания "Газпром" намерена достроить газопровод "Северный поток-2" несмотря на возможные санкции США.

До этого министр энергетики США Рик Перри заявил, что Украина и ЕС не должны стать заложниками "Северного потока-2".