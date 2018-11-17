США будут работать с Украиной, чтобы остановить проект "Северный поток-2", - Помпео

Фото: Майк Помпео (Win McNamee/Getty Images)

Помпео заявил, что "Северный поток-2" подрывает экономическую и стратегическую безопасность Украины

Госсекретарь США Майк Помпео после переговоров с главой МИД Украины Павлом Климкиным заявил, что Соединенные Штаты и Украина будут продолжать работать над остановкой строительства газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепа.

Помпео заявил, что "Северный поток-2" подрывает экономическую и стратегическую безопасность Украины, а также может усугубить суверенитет европейских стран.

"Мы продолжим совместную работу, чтобы остановить проект "Северный поток-2", который подрывает экономическую и стратегическую безопасность Украины и рискует еще больше усугубить суверенитет европейских стран, которые зависят от российского газа", - заявил госсекретарь.

Также Помпео напомнил, что США никогда не признают оккупацию Крыма РФ.

" Мы будем продолжать навязывать России последствия, пока Москва полностью не выполнит минские соглашения и не вернет контроль над Крымом в Украину. Показывая нашу решимость, мы только на прошлой неделе ввели новый этап санкций против сторонников российской агрессии в Украине", - сообщил Госсекретарь.