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США будут работать с Украиной, чтобы остановить проект "Северный поток-2", - Помпео

Новости » Политика    17.11.2018 - 02:57
США будут работать с Украиной, чтобы остановить проект "Северный поток-2", - Помпео
Фото: Майк Помпео (Win McNamee/Getty Images)

Помпео заявил, что "Северный поток-2" подрывает экономическую и стратегическую безопасность Украины

Госсекретарь США Майк Помпео после переговоров с главой МИД Украины Павлом Климкиным заявил, что Соединенные Штаты и Украина будут продолжать работать над остановкой строительства газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепа.

Помпео заявил, что "Северный поток-2" подрывает экономическую и стратегическую безопасность Украины, а также может усугубить суверенитет европейских стран.

"Мы продолжим совместную работу, чтобы остановить проект "Северный поток-2", который подрывает экономическую и стратегическую безопасность Украины и рискует еще больше усугубить суверенитет европейских стран, которые зависят от российского газа", - заявил госсекретарь.

Также Помпео напомнил, что США никогда не признают оккупацию Крыма РФ.

"Мы будем продолжать навязывать России последствия, пока Москва полностью не выполнит минские соглашения и не вернет контроль над Крымом в Украину. Показывая нашу решимость, мы только на прошлой неделе ввели новый этап санкций против сторонников российской агрессии в Украине", - сообщил Госсекретарь.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Климкин в Вашингтоне встретится с госсекретарем Помпео. Главной целью визита является проведение 16 ноября инаугурационного заседания обновленного формата Комиссии стратегического партнерства Украина-США

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Новости Украины Северный поток-2Майк Помпео
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