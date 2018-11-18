Після запуску "Північного потоку-2" РФ може почати наступ на Київ, - прем'єр Польщі

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За словами прем'єра Польщі, РФ вкладає в свою армію кошти, які їй платить за газ Європа

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що як тільки завершиться будівництво газопроводу "Північний потік-2" Російська Федерація (РФ) може розпочати наступ на Київ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.

Під час конференції FOTAR у Гамбурзі Моравецький зазначив, що після запуску "Північного потоку-2" українська газотранспортна система може стати не потрібною для РФ, що посприяє подальшій ескалації агресії Росії проти України.

"Я знаю позицію німецького уряду, що це - бізнес-проект. Однак, на схід від Одри ніхто в це не вірить. Що зупинить Володимира Путіна піти на Київ?",- наголосив він.

Крім того, Моравецький нагадав, що зараз РФ вкладає в свою армію ті кошти, які Європа виплачує їй за газ.

"Ви будете здивовані тим, кого я зараз процитую, але Ленін одного разу сказав, що капіталісти такі жадібні, що "продадуть нам мотузку, на якій ми їх повісимо", - зазначив польський прем'єр.

Нагадаємо, раніше після переговорів з очільником МЗС України Павлом Клімкіним держсекретар США Майк Помпео заявив, що Сполучені Штати та Україна продовжуватимуть працювати над зупинкою будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що російська компанія "Газпром" має намір добудувати газопровід "Північний потік-2" незважаючи на можливі санкції США.

До цього міністр енергетики США Рік Перрі заявив, що Україна і ЄС не повинні стати заручниками "Північного потоку-2".