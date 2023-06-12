Запуск супутника КНДР: Японія продовжила наказ про знищення північнокорейських ракет

Таким чином Японія зберігатиме пильність на тлі заяви КНДР про плани здійснити ще спробу найближчим часом після невдалого запуску наприкінці минулого місяця.

З продовженням наказу, який спочатку було оголошено 29 травня, Сили самооборони Японії продовжать розгортання ракет-перехоплювачів Patriot Advanced Capability-3 наземного базування на головному острові префектури Окінава, а також на островах Міяко та Йонагуні.

Наприкінці травня Північна Корея повідомила Японію та Міжнародну морську організацію про те, що планує запустити супутник у період із 31 травня до півночі суботи, 10 червня.

Японія розцінює будь-який запуск КНДР ракети із супутником еквівалентним випробуванню балістичної ракети, що є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН, спрямованих на зрив ядерних та ракетних розробок Пхеньяну.

Спроба КНДР запустити супутник

У Північній Кореї 31 травня спробували запустити на орбіту військовий розвідувальний супутник "Malligyong-1", проте, як повідомили тоді державні ЗМІ країни, ця операція провалилася через "серйозні дефекти".

Тим часом КНДР повідомила 4 червня, що наступний запуск буде здійснено без попередження.

США, Японія та Південна Корея зберігали підвищену готовність до реагування протягом всього заздалегідь оголошеного вікна запуску.

Додамо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг засудив невдалу спробу Північної Кореї запустити супутник військового призначення.