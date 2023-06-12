Запуск спутника КНДР: Япония продлила приказ об уничтожении северокорейских ракет

Таким образом Япония будет сохранять бдительность на фоне заявления КНДР о планах предпринять еще попытку в ближайшем будущем после неудачного запуска в конце прошлого месяца.

С продлением приказа, первоначально изданного 29 мая, Силы самообороны Японии продолжат развертывание ракет-перехватчиков Patriot Advanced Capability-3 наземного базирования на главном острове префектуры Окинава, а также на островах Мияко и Йонагуни.

В конце мая Северная Корея уведомила Японию и Международную морскую организацию о том, что планирует запустить спутник в период с 31 мая до полуночи субботы, 10 июня.

Япония расценивает любой запуск КНДР ракеты со спутником эквивалентным испытанию баллистической ракеты, что является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, направленных на срыв ядерных и ракетных разработок Пхеньяна.

Попытка КНДР запустить спутник

В Северной Корее 31 мая предприняли попытку запустить на орбиту военный разведывательный спутник "Malligyong-1", однако, как сообщили тогда государственные СМИ страны, эта операция провалилась из-за "серьезных дефектов".

Между тем КНДР сообщила 4 июня, что следующий запуск будет осуществлен без предварительного уведомления.

США, Япония и Южная Корея сохраняли повышенную готовность к реагированию в течение всего заранее объявленного окна запуска.

Добавим, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил неудачную попытку Северной Кореи запустить спутник военного назначения.