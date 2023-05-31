Посилює напругу. Столтенберг засудив спробу запуску КНДР військового супутника

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО, оприлюдненій на сайті Альянсу.

"Я рішуче засуджую спробу запуску КНДР військового супутника з використанням технології балістичних ракет. Це посилює напругу і створює серйозні ризики для безпеки в регіоні й за його межами", - заявив Столтенберг.

За його словами, запуск супутника є порушенням численних резолюцій Ради Безпеки ООН.

"НАТО закликає КНДР припинити ці провокаційні дії та повернутися до діалогу задля досягнення сталого миру і повної та перевіреної денуклеаризації Корейського півострова. Ми підтримуємо наших близьких партнерів у регіоні - Республіку Корея та Японію", - наголосив генсек.

Запуск військового супутника КНДР

Раніше КНДР заявляла про наміри запустити свій перший військовий розвідувальний супутник в період з 31 травня по 11 червня. Сьогодні вранці повідомлялось про пуск ракети-носія, через що в частині Японії та Південної Кореї оголошували повітряну тривогу.

Північна Корея підтвердила, що вранці 31 травня намагалась вивести на орбіту військовий розвідувальний супутник "Malligyong-1", використовуючи ракету нового типу "Chollima-1". Однак спроба була невдалою. Після відділення першого ступеня ракета втратила тягу і впала в водах Жовтого моря.

Зазначимо, США заявляли, що запуск супутника порушить міжнародні санкціїї, які не дозволяють КНДР використовувати технології балістичних ракет, а в Японії обіцяли збити будь-яку їхню ракету, яка зайде в повітряний простір країни.