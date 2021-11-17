Запуск "Северного потока-2" могут отложить до весны 2022 года, - Reuters

Решение немецкого регулятора BNetzA приостановить процесс сертификации российского газопровода "Северный поток-2" может повлиять на сроки его запуска. Ожидается, что газопровод не заработает до весны 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters .

"Я ожидаю, что запуск "Северного потока-2" может быть отсрочен до марта 2022 года", - сказал источник Reuters в немецком правительстве.

Собеседник агентства сослался на необходимость того, чтобы российский газовый монополист "Газпром" создал компанию-оператор, которая будет отвечать требованиям немецкого законодательства. "Газпром" заявил, что выполнит это условие для сертификации газопровода "Северный поток-2".