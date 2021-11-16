ru ua
Вт, 16 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

"Северный поток-2" могут запустить к концу отопительного сезона

Новина українською →
Вторник 16 ноября 2021 14:26
"Северный поток-2" могут запустить к концу отопительного сезона Фото: "Северный поток-2" могут запустить к концу отопительного сезона (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко заявил, что российский газопровод "Северный поток-2" может быть запущен к концу отопительного сезона. В частности, из-за медленных темпов сертификации газопровода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

При этом он считает, что приостановка сертификации оператора "Северного потока-2" связана с процедурными вопросами, а не с политическими.

"Скорее, здесь идет речь о процедурных, а не о политических моментах. Германия последовательно поддерживает проект, и искать тут конспирологию, вероятно, не стоит. Но в целом сертификация идет довольно медленно - скорее всего, проект будет запущен в лучшем случае к концу отопительного сезона", - заявил представитель Fitch.

Напомним, ранее стало известно, что Германия приостановила сертификацию "Северного потока-2".

А накануне немецкая сторона одобрила участие НАК "Нафтогаз Украины" в сертификации газопровода.

Добавим, что в Германии заявили, что сертификацию газопровода "Северный поток-2" возобновится при условии преобразования юридической формы компании Nord Stream 2 AG в соответствии с немецким законодательством.

Читайте РБК-Украина в Google News
Северный поток
NEWS
Рокировки зон и 1000 гривен за вакцинацию. Что нужно знать о карантине в Украине
Рокировки зон и 1000 гривен за вакцинацию. Что нужно знать о карантине в Украине
DAILY
"Дорогая бумажка". Как украинцев наказывают за подделку "ковидных" документов
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина "Дорогая бумажка". Как украинцев наказывают за подделку "ковидных" документов