"Северный поток-2" могут запустить к концу отопительного сезона

Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко заявил, что российский газопровод "Северный поток-2" может быть запущен к концу отопительного сезона. В частности, из-за медленных темпов сертификации газопровода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

При этом он считает, что приостановка сертификации оператора "Северного потока-2" связана с процедурными вопросами, а не с политическими.

"Скорее, здесь идет речь о процедурных, а не о политических моментах. Германия последовательно поддерживает проект, и искать тут конспирологию, вероятно, не стоит. Но в целом сертификация идет довольно медленно - скорее всего, проект будет запущен в лучшем случае к концу отопительного сезона", - заявил представитель Fitch.