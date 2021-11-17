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Запуск "Північного потоку-2" можуть відкласти до весни 2022 року, - Reuters

Автор: Дмитро Левицький

Рішення німецького регулятора BNetzA призупинити процес сертифікації російського газопроводу "Північний потік-2" може вплинути на терміни його запуску. Очікується, що газогін не запрацює до весни 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

"Я очікую, що запуск "Північного потоку-2" може бути відтермінований до березня 2022 року", - сказало джерело Reuters в німецькому уряді.

Співрозмовник агентства послався на необхідність того, щоб російський газовий монополіст "Газпром" створив компанію-оператор, яка відповідатиме вимогам німецького законодавства. "Газпром" заявив, що виконає цю умову для сертифікації газопроводу "Північний потік-2".

Нагадаємо, раніше прогнозували, що російський газопровід "Північний потік-2" запустять до кінця опалювального сезону.

Додамо, в німецькому регуляторі назвали умову для продовження сертифікації "Північного потоку-2".

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Північний потік-2Германия