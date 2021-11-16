Стало известно, при каком условии возобновится сертификация "Северного потока-2"

Сообщается, что регулятор пришел к выводу о том, что сертифицировать компанию-оператора Nord Stream 2 AG можно лишь в том случае, если он был организован в юридической форме в соответствии с законодательством Германии.

Зарегистрированная в Швейцарии Nord Stream 2 AG до этого решила основать дочернюю компанию в соответствии с законодательством Германии только для управления немецкой частью трубопровода. Сертификация приостановлена, пока основные активы и человеческие ресурсы не будут переданы дочерней компании. Кроме того, именно дочерняя структура должна будет подать новую заявку на сертификацию.

"Когда эти требования будут выполнены, регулятор сможет возобновить свою экспертизу в оставшийся четырехмесячный период, установленный законом, подготовить проект решения и передать его в Европейскую комиссию для заключения, как предусмотрено законодательством ЕС о внутреннем рынке", - говорится в сообщении.