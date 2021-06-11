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Запуск е-больничных: их введут во всех медицинских учреждениях страны

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Украина, Пятница 11 июня 2021 10:41
Запуск е-больничных: их введут во всех медицинских учреждениях страны Фото: е-больничные должны ввести все медучреждения независимо от наличия договора с НСЗУ (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Медицинские учреждения в Украине начали переходить на новый процесс формирования электронных больничных листов. После 1 сентября создание медицинских заключений о временной нетрудоспособности, в качестве основы для е-больничного, будет обязательным для всех медицинских учреждений, у которых есть лицензия на медицинскую практику.

Об этом сообщает пресс-служба Нацслужбы здоровья.

Подчеркивается, что это требование действует для всех медучреждений независимо от того, имеют ли они договор с ведомством.

"Введение медицинского заключения о временной нетрудоспособности повысит контролируемость процессов удостоверения нетрудоспособности и позволит существенно экономить бюджетные средства. Ведь уменьшает коррупционные риски при выдаче необоснованных больничных и упрощает получение страховых выплат", - объясняют в Нацслужбе здоровья.

Пациентам больше не придется нести на работу бумажный листок нетрудоспособности. А работодатели будут видеть необходимую информацию о том, что их работники были нетрудоспособны в личном электронном кабинете на портале электронных услуг Пенсионного фонда.

"Для врача это уменьшит количество бумажной работы. Ведь медицинский и финансовый процесс теперь разделяется. Врач занимается только медицинской частью и не заполняет никакой административной информации о работе. Все необходимые данные добавляются автоматически", - подчеркнули в НСЗУ.

Таким образом процесс подтверждения временной нетрудоспособности автоматизируется и становится прозрачным и удобным для пациентов, работодателей, медиков и соцработников.

Первые электронные больничные учреждения выписали уже 4 июня. Как происходит переход, зависит от технической возможности конкретного медучреждения.

Напомним, в Украине заработали электронные больничные. До конца лета в Украине медицинские учреждения будут постепенно переходить на формирование электронных медицинских заключений о временной нетрудоспособности.

Ранее Министерство здравоохранения подготовило проект приказа о порядке выдачи (формирования) листков нетрудоспособности в Электронном реестре листков нетрудоспособности. Документ определяет порядок открытия и закрытия больничных.

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