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В Украине заработали электронные больничные. До 1 сентября их должны формировать все медучреждения

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Четверг 10 июня 2021 11:40
В Украине заработали электронные больничные. До 1 сентября их должны формировать все медучреждения Фото: в Украине запустили выдачу электронных больничных (Getty Images)
Автор: Инна Собора

В Украине заработали электронные больничные. До конца лета в Украине медицинские учреждения постепенно будут переходить на формирование электронных медицинских заключений о временной нетрудоспособности.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Уже с 1 сентября этого же года все медучреждения должны формировать больничные в электронном виде.

В Минздраве убеждены, что цифровизация больничных поможет уничтожить коррупционные злоупотребления в этой сфере. А также сэкономить бумагу, время и средства украинцев.

Как получить больничный онлайн?

  • пациент приходит к врачу на осмотр
  • врач создает электронное медицинское заключение о временной нетрудоспособности в реестре и заверяет его КЭПом
  • пациент получите сообщение от E-health. Оттуда через несколько секунд больничный попадает в реестр Пенсионного фонда.
  • там формируется электронный листок нетрудоспособности - это именно тот документ, по которому вам начисляют выплаты.
  • об этом также поступит сообщение на телефон, уже от ПФУ.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада обязала Кабинет министров ввести Электронный реестр больничных с 1 февраля 2021 года.

Ранее сообщалось, что до 31 августа будет работать переходная модель внедрения е-больничных.

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