В Минздраве подготовили порядок выдачи электронных больничных: как будет работать реестр

Министерство здравоохранения подготовило проект приказа Об утверждении Порядка выдачи (формирования) листков нетрудоспособности в Электронном реестре листков нетрудоспособности . Документ определяет порядок открытия и закрытия больничных.

Согласно документу, листок нетрудоспособности формируется в Реестре на основании медицинского заключения в случае идентификации пациента как застрахованного лица в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Сформированный листок нетрудоспособности в день создания (открытия) становится доступным для просмотра в кабинетах страхователя и застрахованного лица на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины, но до даты окончания периода его действия (закрытия) не может передаваться страхователю как основание для начисления выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию.

Период временной нетрудоспособности в листке нетрудоспособности может быть сокращен на основании поступления новых данных.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, "в условиях введения функционирования Реестра возникает насущная необходимость урегулирования правоотношений, связанных с механизмами и особенностями формирования листков нетрудоспособности его программными средствами".