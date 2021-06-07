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В Минздраве подготовили порядок выдачи электронных больничных: как будет работать реестр

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Украина, Понедельник 07 июня 2021 13:09
В Минздраве подготовили порядок выдачи электронных больничных: как будет работать реестр Фото: система здравоохранения переходит на электронные больничные (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство здравоохранения подготовило проект приказа Об утверждении Порядка выдачи (формирования) листков нетрудоспособности в Электронном реестре листков нетрудоспособности. Документ определяет порядок открытия и закрытия больничных.

Проект документа размещен для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Согласно документу, листок нетрудоспособности формируется в Реестре на основании медицинского заключения в случае идентификации пациента как застрахованного лица в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Сформированный листок нетрудоспособности в день создания (открытия) становится доступным для просмотра в кабинетах страхователя и застрахованного лица на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины, но до даты окончания периода его действия (закрытия) не может передаваться страхователю как основание для начисления выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию.

Период временной нетрудоспособности в листке нетрудоспособности может быть сокращен на основании поступления новых данных.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, "в условиях введения функционирования Реестра возникает насущная необходимость урегулирования правоотношений, связанных с механизмами и особенностями формирования листков нетрудоспособности его программными средствами".

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада обязала Кабинет министров ввести Электронный реестр больничных с 1 февраля 2021 года.

Отметим, медицинские учреждения страны должны полностью перейти на электронные больничные с 1 сентября 2021 года. А до 31 августа будет работать переходная модель внедрения е-больничных.

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