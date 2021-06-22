Запуск е-больничных в Украине: обновились причины нетрудоспособности

Фонд социального страхования сообщает, что в Украине в электронных больничных обновились причины нетрудоспособности. В заявлениях-расчетах по листкам нетрудоспособности на бумажных бланках коды причин нетрудоспособности остаются без изменений.
Об этом сообщает пресс-служба фонда.
"Материальное обеспечение застрахованным лицам по электронным больничным необходимо оформлять по форме заявления-расчета, учитывая, что у е-больничного отсутствует серия, но ему присваивается уникальный номер, и в е-больничном обновились причины нетрудоспособности", - указано в сообщении.
Указано, что определение причины временной нетрудоспособности происходит в Электронном реестре листков нетрудоспособности на основании категории медицинского заключения.
Причины нетрудоспособности бывают:
Уточняется, что при наличии в медицинском заключении отметки о связи случая временной нетрудоспособности с профдеятельностью пациента, причину нетрудоспособности Фонд соцстрахования на основании актов расследования несчастного случая или профессионального заболевания может заменить на причины:
"Случаи временной нетрудоспособности оформлены бумажным листком нетрудоспособности и е-больничным являются различными страховыми случаями, поэтому работодатель должен подать заявления-расчеты отдельно по каждому виду больничных", - обращают внимание в ведомстве.
Напомним, медучреждения в Украине начали переходить на новый процесс формирования электронных больничных листов. После 1 сентября создание медицинских заключений о временной нетрудоспособности, в качестве основы для электронной больничного, будет обязательным для всех учреждений, у которых есть лицензия на медицинскую практику.
Как писало РБК-Украина, Министерство здравоохранения подготовило проект приказа о порядке выдачи (формирования) листков нетрудоспособности в Электронном реестре листков нетрудоспособности. Документ определяет порядок открытия и закрытия больничных.