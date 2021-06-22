Запуск е-лікарняних в Україні: оновилися причини непрацездатності

"Матеріальне забезпечення застрахованим особам по е-лікарняних необхідно оформлювати за формою заяви-розрахунку, врахувавши, що у е-лікарняного відсутня серія, але йому присвоюється унікальний номер, та в е-лікарняному оновились причини непрацездатності", - вказано у повідомленні.

Вказано, що визначення причини тимчасової непрацездатності відбувається в Електронному реєстрі листків непрацездатності на підставі категорії медичного висновку.

Причини непрацездатності бувають:

1 - тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, що не пов’язані з нещасним випадком на виробництві,

2 - вагітність і пологи,

3 - необхідність догляду за хворою дитиною,

4 - необхідність догляду за хворим членом сім’ї,

5 - необхідність догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною з інвалідністю віком до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за такою дитиною,

6 - карантин, встановлений відповідно до законодавства,

7 - протезування з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства,

8 - перебування у відділенні санаторно-курортного закладу,

9 - тимчасове переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на легшу, нижчеоплачувану роботу (може бути із позначкою про зв’язок випадку тимчасової непрацездатності з професійною діяльністю пацієнта),

10 - перебування в самоізоляції, обсервації під час дії карантину, встановленого Кабінетом міністрів через COVID-19.

Уточнюється, що у разі наявності у медичному висновку відмітки про зв’язок випадку тимчасової непрацездатності з профдіяльністю пацієнта, причину непрацездатності Фонд соцстрахування на підставі актів розслідування нещасного випадку або професійного захворювання може замінити на причини:

11 - тимчасова непрацездатність внаслідок професійного захворювання,

12 - тимчасова непрацездатність внаслідок нещасного випадку на виробництві.

"Випадки тимчасової непрацездатності оформлені паперовим листком непрацездатності та е-лікарняним є різними страховими випадками, тому роботодавець має подати заяви-розрахунки окремо за кожним видом лікарняних", - звертають увагу у відомстві.