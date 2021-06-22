Запуск е-лікарняних в Україні: оновилися причини непрацездатності

Фонд соціального страхування повідомляє, що в Україні в електронних лікарняних оновилися причини непрацездатності. У заявах-розрахунках по листках непрацездатності на паперових бланках коди причин непрацездатності залишаються без змін.
"Матеріальне забезпечення застрахованим особам по е-лікарняних необхідно оформлювати за формою заяви-розрахунку, врахувавши, що у е-лікарняного відсутня серія, але йому присвоюється унікальний номер, та в е-лікарняному оновились причини непрацездатності", - вказано у повідомленні.
Вказано, що визначення причини тимчасової непрацездатності відбувається в Електронному реєстрі листків непрацездатності на підставі категорії медичного висновку.
Причини непрацездатності бувають:
Уточнюється, що у разі наявності у медичному висновку відмітки про зв’язок випадку тимчасової непрацездатності з профдіяльністю пацієнта, причину непрацездатності Фонд соцстрахування на підставі актів розслідування нещасного випадку або професійного захворювання може замінити на причини:
"Випадки тимчасової непрацездатності оформлені паперовим листком непрацездатності та е-лікарняним є різними страховими випадками, тому роботодавець має подати заяви-розрахунки окремо за кожним видом лікарняних", - звертають увагу у відомстві.
Нагадаємо, медзаклади в Україні почали переходити на новий процес формування електронних листків непрацездатності. Після 1 вересня створення медичних висновків про тимчасову непрацездатність, як основи для е-лікарняного, буде обов’язковим для усіх закладів, у яких є ліцензія на медичну практику.
Як писало РБК-Україна, Міністерство охорони здоров'я підготувало проект наказу про порядок видачі (формування) листків непрацездатності в Електронному реєстрі листків непрацездатності. Документ визначає порядок відкриття та закриття лікарняних.