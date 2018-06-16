Законопроект про запуск антикорупційного суду розглянуть на наступному тижні, - Порошенко

Порошенко сподівається, що розгляд на Вищій ради правосуддя буде позитивний

Президент України Петро Порошенко повідомив, що в понеділок, 18 червня Вища рада правосуддя має розглянути законопроект про імплементацію рішень закону про антикорупційний суд. Про це йдеться на сайтi українського президента.

"У понеділок у порядку денному Вищої ради правосуддя знаходиться мій законопроект про імплементацію рішень закону про антикорупційний суд і запуску антикорупційного суду. Я дуже сподіваюся, що розгляд на Вищiй радi правосуддя буде позитивним", - повідомив Порошенко.

Президент сказав, що планує вже у вівторок зареєструвати законопроект у Верховній Раді. Порошенко буде наполягати на тому, щоб його розглянули у першому читанні і "ця складова нашого шляху створення суду була зроблена максимально швидко".

Порошенко нагадав про своє звернення до уряду і Мінфіну про виділення коштів на створення суду.

"Моє звернення у Вищу кваліфікаційну комісію суддів, щоб вона приготувалася до цього, Вища рада правосуддя. Це дуже непростий процес. Але я буду робити все, щоб в цьому році, я впевнений, що суспільство мені допоможе, я впевнений, що громадськість мені допоможе, ми разом створимо новий антикорупційний суд", - також зазначив він.

Нагадаємо, поправку про апеляційну норму антикорупційного суду повинні внести в Раду 19 червня.