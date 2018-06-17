Запуск антикорупційного суду Рада може розглянути у вівторок, - Порошенко

Порошенко сподівається у вівторок зареєструвати в парламенті закон про запуск антикорупційного суду як невідкладний

Законопроект про запуск антикорупційного суду Верховна рада України може розглянути вже у цей вівторок, 19 червня. Про це у Twitter повідомив президент України Петро Порошенко.

"Робитиму все, щоб цього року новий антикорупційний суд був створений. Сподіваюсь на те, що вже в понеділок Вища рада правосуддя ухвалить мій законопроект про запуск Вищого антикорупційного суду, і у вівторок я зможу зареєструвати його у ВР як невідкладний", - зазначив Порошенко.

Робитиму все, щоб цього року новий антикорупційний суд був створений.



Сподіваюсь на те, що вже в понеділок Вища рада правосуддя ухвалить мій законопроект про запуск Вищого антикорупційного суду, і у вівторок я зможу зареєструвати його у ВР як невідкладний.#СудоваРефома pic.twitter.com/SqHmLUPAJ0 — Петро Порошенко (@poroshenko) June 17, 2018

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко повідомив, що в понеділок, 18 червня Вища рада правосуддя має розглянути законопроект про імплементацію рішень закону про антикорупційний суд.

Закон про антикорупційний суд до Вищої ради правосуддя Порошенко направив 14 червня 2018 року.

Додамо, що у вівторок, 19 червня, народні депутати планують зареєструвати у парламенті поправку про апеляційну норму антикорупційного суду.