Запущен сервис для отслеживания готовности больниц к COVID-19

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Информация по Украине, областям и по больницам обновляется ежедневно

Министерство цифровой трансформации для борьбы с коронавирусом в Украине запустило онлайн-сервис отслеживания готовности больниц. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, запущен проект, который дает возможность проверить обеспеченность и готовность больниц к противодействию COVID-19.

"Информация дашборда по Украине, областям и по конкретным больницам обновляется ежедневно. Правительство в режиме реального времени контролирует этот вопрос и принимает оперативные решения для максимального обеспечения больниц. Информация будет полезна общественности, волонтерам и представителям местной власти", - отметил Шмыгаль.

Информация о состоянии готовности медицинских учреждений доступна по ссылке.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины обновило протокол лечения больных коронавирусом. В частности, в перечень медицинских препаратов внесли "Фавипиравир". Уточняется, что в протокол были внесены изменения на основе японского и австрийского опыта. Кроме того, усовершенствован алгоритм действий медиков в случае ухудшения состояния пациентов.