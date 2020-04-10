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Запущен сервис для отслеживания готовности больниц к COVID-19

Новости » Коронавирус     10.04.2020 - 16:31
Запущен сервис для отслеживания готовности больниц к COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Информация по Украине, областям и по больницам обновляется ежедневно

Министерство цифровой трансформации для борьбы с коронавирусом в Украине запустило онлайн-сервис отслеживания готовности больниц. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, запущен проект, который дает возможность проверить обеспеченность и готовность больниц к противодействию COVID-19.

"Информация дашборда по Украине, областям и по конкретным больницам обновляется ежедневно. Правительство в режиме реального времени контролирует этот вопрос и принимает оперативные решения для максимального обеспечения больниц. Информация будет полезна общественности, волонтерам и представителям местной власти", - отметил Шмыгаль.

Информация о состоянии готовности медицинских учреждений доступна по ссылке.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины обновило протокол лечения больных коронавирусом. В частности, в перечень медицинских препаратов внесли "Фавипиравир". Уточняется, что в протокол были внесены изменения на основе японского и австрийского опыта. Кроме того, усовершенствован алгоритм действий медиков в случае ухудшения состояния пациентов.

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