ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Запущено сервіс для відстежування готовності лікарень до COVID-19

Новини » Коронавірус     10.04.2020 - 16:31
Запущено сервіс для відстежування готовності лікарень до COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Інформація по Україні, областях і по лікарнях оновлюється щодня

Міністерство цифрової трансформації для боротьби з коронавірусом в Україні запустив онлайн-сервіс відстеження готовності лікарень. Про це у Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, запущено проект, який дає можливість перевірити забезпеченість і готовність лікарень до протидії COVID-19.

"Інформація дашборда по Україні, областях і по конкретних лікарнях оновлюється щодня. Уряд в режимі реального часу контролює це питання і приймає оперативні рішення для максимального забезпечення лікарень. Інформація буде корисна громадськості, волонтерам і представникам місцевої влади", - зазначив Шмигаль.

Інформація про стан готовності медичних закладів доступна за посилання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я України оновило протокол лікування хворих на коронавірус. Зокрема, до переліку медичних препаратів внесли "Фавипиравир". Уточнюється, що до протоколу були внесені зміни на основі японського та австрійського досвіду. Крім того, вдосконалено алгоритм дій медиків у разі погіршення стану пацієнтів.

У Дніпропетровській області зросла кількість випадків COVID-19
Новини України больницасервисКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся