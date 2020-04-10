Запущено сервіс для відстежування готовності лікарень до COVID-19

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Інформація по Україні, областях і по лікарнях оновлюється щодня

Міністерство цифрової трансформації для боротьби з коронавірусом в Україні запустив онлайн-сервіс відстеження готовності лікарень. Про це у Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, запущено проект, який дає можливість перевірити забезпеченість і готовність лікарень до протидії COVID-19.

"Інформація дашборда по Україні, областях і по конкретних лікарнях оновлюється щодня. Уряд в режимі реального часу контролює це питання і приймає оперативні рішення для максимального забезпечення лікарень. Інформація буде корисна громадськості, волонтерам і представникам місцевої влади", - зазначив Шмигаль.

Інформація про стан готовності медичних закладів доступна за посилання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я України оновило протокол лікування хворих на коронавірус. Зокрема, до переліку медичних препаратів внесли "Фавипиравир". Уточнюється, що до протоколу були внесені зміни на основі японського та австрійського досвіду. Крім того, вдосконалено алгоритм дій медиків у разі погіршення стану пацієнтів.