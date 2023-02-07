Запровадження електронного акцизу потрібно відкласти на один-два роки, - експерт

Запровадження в Україні модифікації європейської системи виявлення та відстеження тютюнових виробів (track&trace), так званої "електронної акцизної марки", доцільно відкласти на один-два роки, щоб дати можливість бізнесу та органам влади повноцінно підготуватися до запуску цієї системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на експерта GrowfordInstitute Костянтина Швабія в колонці для " БізнесЦензор ".

За словами експерта, запровадження системи виявлення і відстеження тютюнових виробів виглядає актуальною з огляду на високий рівень нелегальної торгівлі сигаретами, однак ця ініціатива містить ряд недоліків юридичного, технічного та інституційного характеру.

"Очевидно, що також мають бути відповідні цифрові рішення, які в поточному моменті не є готовими і відпрацьованими з боку контролюючих органів. Ставляться досить амбітні цілі, для досягнення яких не маємо відповідних сил та засобів", - зазначив Швабій.

На його думку, запуск системи ЕАМ у технічному та цифровому аспектах не менш складний, ніж реалізація системи контролю у сфері трансфертного ціноутворення або підготовка автоматичного обміну податковою інформацією за стандартом CRS, впровадження яких досі повною мірою не завершено, хоча вже зайняло на практиці набагато більше часу.

"З огляду на це, цілком виправданим є відтермінування впровадження ЕАМ на рік чи два з обов’язковою перевіркою функціонування системи у тестовому режимі на початковому етапі її впровадження протягом певного періоду часу", - додає експерт.

За його словами, платники податків застерігають, що почати повноцінну роботу системи ЕАМ вже з початку наступного року в умовах війни не можливо, оскільки це вимагає модернізації виробничого процесу, інвестицій в нове обладнання.

Водночас контролюючі органи (Мінцифри, Держана податкова та Державна митна служби) також мають підготуватись, щоб бути готовими обробляти додатковий масив цифрової інформації після впровадження системи.

"Якщо необхідні підготовчі роботи не будуть проведені належним чином, ризикуємо черговий раз опинитись в ситуації, коли механізм ЕАМ не буде працювати..., а нелегальний ринок підакцизної продукції буде жити осторонь всього цього повноцінним життям", - наголошує Швабій.