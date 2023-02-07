Введение электронного акциза нужно отложить на один-два года, - эксперт

Внедрение в Украине модификации европейской системы обнаружения и отслеживания табачных изделий (track&trace), так называемой "электронной акцизной марки", целесообразно отложить на два года, чтобы дать возможность бизнесу и органам власти полноценно подготовиться к запуску этой системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эксперта GrowfordInstitute Константина Швабия в колонке для " БизнесЦензора ".

По словам эксперта, внедрение системы обнаружения и отслеживания табачных изделий выглядит актуальным ввиду высокого уровня нелегальной торговли сигаретами, однако эта инициатива содержит ряд недостатков юридического, технического и институционального характера.

"Очевидно, что также должны быть соответствующие цифровые решения, которые в текущем моменте не готовы и отработаны со стороны контролирующих органов. Ставятся достаточно амбициозные цели, для достижения которых нет соответствующих сил и средств", - отметил Швабий.

По его мнению, запуск системы ЭАМ в техническом и цифровом аспектах не менее сложен, чем реализация системы контроля в сфере трансфертного ценообразования или подготовка автоматического обмена налоговой информацией по стандарту CRS, внедрение которых до сих пор в полной мере не завершено, хотя уже заняло на практике гораздо больше времени.

"Учитывая это, вполне оправдана отсрочка внедрения ЭАМ на год или два с обязательной проверкой функционирования системы в тестовом режиме на начальном этапе ее внедрения в течение определенного периода времени", - добавляет эксперт.

По его словам, налогоплательщики предостерегают, что начать полноценную работу системы ЭАМ уже с начала следующего года в условиях войны невозможно, поскольку это требует модернизации производственного процесса, инвестиций в новое оборудование.

В то же время, контролирующие органы (Минцифры, Государственная налоговая и Государственная таможенная службы) также должны подготовиться, чтобы быть готовыми обрабатывать дополнительный массив цифровой информации после внедрения системы.

"Если необходимые подготовительные работы не будут проведены должным образом, рискуем в очередной раз оказаться в ситуации, когда механизм ЭАМ не будет работать..., а нелегальный рынок подакцизной продукции будет жить в стороне от всего этого полноценной жизнью", - отмечает Швабий.