Запроваджені Трампом мита боляче вдарили по фондовому ринку США

Введення президентом США Дональдом Трампом тарифів на імпорт для більшості країн світу, серйозно похитнуло стабільність американського фондового ринку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
За даними видання, ф'ючерси на американські фондові індекси впали ще більше, оскільки інвестори зважували наслідки взаємних тарифів Дональда Трампа.
Контракти на індекс S&P 500 знизилися більш ніж на 3%, а контракти на технологічний індекс Nasdaq 100 впали на 4%.
Водночас, облігації зросли, компенсувавши попередні втрати, а прибутковість 10-річних казначейських облігацій знизилася на 0,07 процентного пункту - до 4,13 відсотка.
Однак після заяви Трампа ринки різко змінили напрямок, завершивши день у мінусі.
Президент США Дональд Трамп запровадив взаємні мита на імпорт товарів з більшості країн світу.
Зокрема, на імпорт товарів з України вводиться мито 10%.
Також з 3 квітня запроваджені 25% тарифи на всі автомобілі іноземної збірки.
Крім того, Трамп оголосив надзвичайний стан для захисту економічної безпеки. Це дає йому широкі повноваження в регулюванні митної політики.
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