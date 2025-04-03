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Введенные Трампом пошлины больно ударили по фондовому рынку США

Иллюстративное фото: американские фондовые рынки болезненно отреагировали на пошлины Трампа (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Введение президентом США Дональдом Трампом тарифов на импорт для большинства стран мира, серьезно пошатнуло стабильность американского фондового рынка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По данным издания, фьючерсы на американские фондовые индексы упали еще больше, поскольку инвесторы взвешивали последствия взаимных тарифов Дональда Трампа.

Контракты на индекс S&P 500 снизились более чем на 3%, а контракты на технологический индекс Nasdaq 100 упали на 4%.

В то же время, облигации выросли, компенсировав предыдущие потери, а доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на 0,07 процентного пункта - до 4,13 процента.

Однако после заявления Трампа рынки резко изменили направление, завершив день в минусе.

Тарифная война Трампа

Президент США Дональд Трамп ввел взаимные пошлины на импорт товаров из большинства стран мира.

В частности, на импорт товаров из Украины вводится пошлина 10%.

Также с 3 апреля введены 25% тарифы на все автомобили иностранной сборки.

Кроме того, Трамп объявил чрезвычайное положение для защиты экономической безопасности. Это дает ему широкие полномочия в регулировании таможенной политики.

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