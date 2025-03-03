Запрошення Зеленського на зустріч з Трампом "не було засідкою", - Білий дім

"Успіх виглядає так, що президент Зеленський сідає і обговорює умови миру, говорить про те, що він повинен побачити, що повинна побачити Україна, щоб прийти до часткового припинення вогню, постійного припинення вогню і закінчення цієї війни", - заявив Волтц.

Він вважає, що час "не на боці Зеленського, щоб вічно продовжувати конфлікт". Також Волтц додав, що запаси і боєприпаси США також не безмежні, тому "час для розмови настав".

"Це була не засідка. Це була можливість і момент, і я думаю, що президент Зеленський зробив своїй країні ведмежу послугу, не домігшись позитивного результату в п'ятницю", - додав радник президента США.

На його думку, сварка між Трампом і Зеленським "ставить під сумніви" укладення угоди про рідкісноземи.