Запрошення Зеленського на зустріч з Трампом "не було засідкою", - Білий дім

Американське керівництво не планувало "засідку", коли запросило президента України Володимира Зеленського відвідати Вашингтон.
Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Майк Волтц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Успіх виглядає так, що президент Зеленський сідає і обговорює умови миру, говорить про те, що він повинен побачити, що повинна побачити Україна, щоб прийти до часткового припинення вогню, постійного припинення вогню і закінчення цієї війни", - заявив Волтц.
Він вважає, що час "не на боці Зеленського, щоб вічно продовжувати конфлікт". Також Волтц додав, що запаси і боєприпаси США також не безмежні, тому "час для розмови настав".
"Це була не засідка. Це була можливість і момент, і я думаю, що президент Зеленський зробив своїй країні ведмежу послугу, не домігшись позитивного результату в п'ятницю", - додав радник президента США.
На його думку, сварка між Трампом і Зеленським "ставить під сумніви" укладення угоди про рідкісноземи.
Нагадаємо, минулої п'ятниці, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп зустрілися в Білому домі. Під час спілкування в Овальному кабінеті між ними сталася перепалка.
Трампу "не сподобалося", коли Зеленський заявив про те, що наслідки війни Росії проти України відчують навіть у США. Після цього американський лідер почав спілкуватися з президентом України на підвищених тонах.
У підсумку заплановану пресконференцію Зеленського і Трампа скасували. Також було скасовано підписання угоди про рідкісноземи.
Західні ЗМІ на цьому тлі написали, що таку сварку могли планувати Трамп і Венс.
При цьому лідер ХДС Фрідріх Мерц зазначав, що перепалка між Трампом і Зеленським була "заздалегідь спланованою ескалацією".
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